Alexandra Alexei: chi era la 25enne morta in un incidente con la sua moto a Vaiano Cremasco Si chiamava Alexandra Alexei la ragazza morta in un incidente stradale ieri mattina a Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona. Era in sella alla sua moto sulla Paullese quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard-rail.

A cura di Francesco Loiacono

Alexandra Alexei (Facebook)

La moto era la sua passione, come traspare anche da alcune foto del suo profilo Facebook. E purtroppo proprio in sella alla sua Yamaha è morta Alexandra Alexei. È lei, 25 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 16 aprile a Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona. Alexandra, stando a quanto ricostruito, stava percorrendo la ex strada statale Paullese in sella alla sua Yamaha in compagnia di una sua amica, alla guida di un'altra moto. Attorno alle 11.30, per cause da accertare, Alexandra ha perso il controllo della sua due ruote ed è finita contro un guard-rail, restandovi incastrata.

Chi era Alexandra: il dolore di parenti e amici

Per Alexandra non c'è stato niente da fare: è morta praticamente sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nello scontro. La 25enne risiedeva a Montodine e aveva origini romene. Al momento dell'incidente stava raggiungendo Milano per trascorrere la Pasqua in compagnia. "Bellissima, dolcissima. Forte e caparbia. Troppo caparbia a volte. Ma non ti è stato neanche dato il tempo di capire quanto il tempo fosse prezioso", ha scritto un'amica di Alexandra su Facebook una volta saputa la notizia della sua morte.

Sono intanto in corso le indagini sull'incidente. È accertato al momento che la 25enne ha fatto tutto da solo, anche se non è ancora chiaro il motivo per cui abbia perso il controllo della sua Yamaha R3: se per un malore, un'imprudenza o se per le cattive condizioni del manto stradale nel tratto in cui si è verificato lo schianto.