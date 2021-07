Vaccini: la Lombardia oggi raggiungerà le 11 milioni di dosi somministrate La Lombardia oggi sfonderà le 11 milioni di dose somministrate. Il dato si può già intuire guardando quelli ufficiali fermi a ieri, che parlano di 10.972.649 vaccini registrati, che diventeranno cifra tonda in giornata viste le quasi 100 mila somministrazioni giornaliere raggiunte dalla regione.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Oggi la Lombardia sforerà gli 11 milioni di vaccini somministrati. Contando le quasi 100 mila vaccinazioni al giorno, il dato fermo a ieri parla infatti di 10.972.649 dosi inoculate ai cittadini lombardi. Scorrendo i dati presenti sul portale ufficiale, dei quasi 11 milioni, è maggiore il numero delle donne vaccinate (5.819.593) rispetto agli uomini (5.153.056). La Regione ha somministrato il 96,2 per cento delle dosi consegnate.

Dati riportati anche dalla stessa assessora al Welfare e vice presidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, che in un messaggio su Twitter ha dichiarato: "Il 96 per cento degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7 per cento ha la copertura completa. Cogliamo l’occasione che ci viene offerta aderiamo alla campagna di Regione Lombardia. Facciamo la cosa giusta, vacciniamoci".

Dalle percentuali per tipologia di vaccino, il 69,64 per cento ha ricevuto Pfizer, che corrispondono oltre a oltre 7,5 milioni di somministrazioni, il 18,03 per cento AstraZeneca, il 9,85 per cento Moderna e il 2,48 per cento il monodose di Janssen. Sul totale dei vaccini, 6.498.691 hanno ricevuto la prima dose mentre 4.303.187 hanno completato il ciclo anche con la seconda dose. Dal 22 luglio, nei municipi di zona milanesi, partirà anche la campagna mobile per coinvolgere gli over 60 che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione Anti-Covid. Questa campagna speciale si è resa necessaria per incrementare la copertura vaccinale dei milanesi, che al momento si attesta all'81,4 per cento contro l'86,4 della media regionale. Gli over 60 residenti nel capoluogo lombardo che non si sono ancora vaccinati o prenotati sono circa 78mila.