In Lombardia somministrate 11.750.876 dosi di vaccino anti Covid

In Lombardia sono state somministrate 11.750.876 dosi di vaccino contro il Coronavirus su 11.898.114 consegnate, per una percentuale pari al 98,8 per cento del totale. L'ultimo dato è aggiornato nella mattinata di oggi, martedì 27 luglio 2021. I dati relativi alla campagna vaccinale sono consultabili nell'apposita sezione del sito del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, presente sul sito del governo.

I vaccinati per sesso, categoria e fasce d'età

Il report contiene i dati relativi a sesso, categorie e fasce d'età dei vaccinati. Dopo operatori sanitari e sociosanitari, personale non sanitario delle diverse strutture (Asst, Rsa, ospedali privati) e ospiti delle strutture residenziali, è in corso dal 18 febbraio la somministrazione agli over 80. Iniziata anche la vaccinazione di massa, finora rivolta a persone dai 30 anni in su. Dal 2 giugno sono aperte le prenotazioni anche per i cittadini della fascia d'età compresa tra 12 e 29 anni che non rientrano nelle altre categorie finora contemplate, come ad esempio i pazienti con fragilità. Da oggi, venerdì 25 giugno, si può spostare la data del richiamo.

La fascia d'età maggiormente coperta dal virus è quella degli over 50: 1.020.473 persone hanno ricevuto anche la seconda dose. Segue la fascia 60-69 i cittadini che hanno ricevuto già anche la seconda inoculazione sono 975.453, mentre nella fascia 70-79: sono 865.581 i cittadini immunizzati contro il Covid. A seguire, c'è la fascia over 80, con 710.730 individui protetti dal Coronavirus. Si prosegue con la fascia d'età 40-49, le cui prime vaccinazioni sono ancora in corso, con una copertura totale per 855.780 persone. Sono 519.515 i 30-39enni che hanno già ricevuto anche la seconda dose e 299.760 i cittadini immunizzati al virus tra i 20 e i 29 anni. A chiudere, i 12-19enni: sono 71.153 quelli al momento immunizzati.