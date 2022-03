Va a scuola con un coltello a serramanico e lo punta contro i compagni: denunciato 14enne Un ragazzino di 14 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver portato a scuola un grosso coltello a serramanico, che aveva più volte puntato contro i compagni per scherzo.

A cura di Francesco Loiacono

Andava a scuola portando con sé un grosso coltello a serramanico, che non esitava a puntare per gioco verso i compagni e a maneggiare nell'istituto. Per questo motivo un ragazzino di 14 anni è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di arma aggravato dall’aver commesso il fatto all’interno di un istituto di istruzione.

I carabinieri avevano ricevuto una segnalazione

L'episodio è accaduto negli scorsi giorni in una scuola superiore di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri della locale compagnia si sono recati nell'istituto per verificare una segnalazione che avevano ricevuto: qualcuno aveva riferito loro che uno studente della scuola superiore di secondo grado era solito portare in classe un grosso coltello a serramanico con lama lunga circa 20 centimetri, puntandolo per scherzo contro i compagni e maneggiandolo all'interno dell'istituto.

Il ragazzino ha cercato di negare, ma poi ha consegnato il coltello

Con la collaborazione del personale scolastico, il presunto responsabile è stato individuato ed è stato chiamato nell'ufficio di presidenza. Il ragazzino, un 14enne del Vimercatese, ha inizialmente negato di avere con sé il coltello. Mentre svuotava il suo zaino davanti ai carabinieri, i militari hanno però notato uno strano rigonfiamento all'altezza della cintura dei pantaloni. A quel punto il giovane è stato invitato ad aprire la giacca e i carabinieri hanno visto il grosso coltello ancora agganciato ai pantaloni. L'adolescente, a quel punto, non ha più potuto negare e lo ha consegnato ai carabinieri. Poi stato accompagnato da questi in caserma, dove è stato denunciato a piede libero.