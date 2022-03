Si finge giornalista di “Striscia la notizia” per adescare una ragazzina 14enne: denunciato un 44enne Un uomo di 44 anni ha avvicinato alla stazione di Besana Brianza una ragazzina di 14 anni e, spacciandosi per un giornalista di “Striscia la notizia”, ha cercato di adescarla e di portarla a casa sua.

A cura di Francesco Loiacono

Si è spacciato per un giornalista della nota trasmissione televisiva "Striscia la notizia" e ha avvicinato una ragazzina di 14 anni, proponendole di seguirlo a casa sua per un'intervista. L'adolescente fortunatamente non è cascata nella trappola e ha chiamato la madre, raccontandole in breve l'episodio. E la donna ha prontamente raggiunto la figlia ed è riuscita anche a trattenere l'uomo in attesa che arrivassero i carabinieri, avvisati di nascosto.

Il tentativo di adescamento della ragazzina si è così concluso con la denuncia a piede libero dell'uomo, un 44enne di Vigevano, nel Pavese, che dagli accertamenti è risultato avere precedenti per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza. L'uomo dovrà ora rispondere di tentato adescamento di minore.

L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 14.30, a Besana Brianza, in provincia di Monza e Brianza. La ragazzina era seduta da sola su una panchina della stazione ferroviaria e stava aspettando il treno per tornare a casa dopo la scuola. L'uomo l'ha notata e l'ha avvicinata, iniziando la suia recita: con la scusa di parlare del disagio psicologico e della situazione emergenziale legata alla pandemia di Coronavirus, e spacciandosi per giornalista del noto tg satirico, ha invitato la ragazzina a casa sua. La prontezza dell'adolescente ha evitato di farla finire in una situazione potenzialmente molto pericolosa. E la prontezza della madre, che l'ha raggiunta subito e con una scusa ha trattenuto l'uomo, mentre di nascosto avvisava i carabinieri, ha consentito ai militari dell'Arma di intervenire e identificare l'uomo, che è stato in seguito portato in caserma e denunciato.