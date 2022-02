Ragazzino di 16 anni spaccia hashish davanti a un asilo: denunciato Un ragazzino di 16 anni è stato sorpreso a spacciare hashish ad alcuni giovani studenti davanti a un asilo nido di Seregno, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Francesco Loiacono

È stato denunciato dai carabinieri un ragazzino di 16 anni sorpreso a spacciare hashish ad altri giovanissimi in pieno giorno e davanti a un asilo nido. È accaduto negli scorsi giorni a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. I militari dell'Arma erano impegnati nei controlli che fanno tutte le mattine nei pressi di alcuni istituti scolastici, quando davanti a un asilo hanno notato un capannello di giovani in atteggiamenti ritenuti sospetti. Si sono fermati e si sono avvicinati al gruppetto di giovani: quasi tutti sono riusciti a scappare, tranne un 16enne che è stato bloccato e perquisito.

In tasca gli è stata trovata una confezione in cellophane contenente circa sette grammi di hashish, un bilancino elettronico, un coltellino e 90 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e il ragazzo, che solo il giorno prima aveva compiuto 16 anni, è stato accompagnato in caserma. Qui, dopo essere stato raggiunto dai genitori, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività di spaccio stava avvenendo in un bar di fronte all'ingresso dell'asilo nido: sia il 16enne sia i suoi giovanissimi clienti avevano gli zaini in spalla, con i libri che sarebbero serviti loro per seguire le lezioni a scuola. Prima che suonasse la campanella si stavano però rifornendo della sostanza stupefacente. Non è la prima volta che a Seregno i carabinieri intervengono per fermare attività di spaccio tra giovanissimi: meno di una settimana fa un 17enne era stato fermato davanti a una scuola secondaria di secondo grado e trovato con sette dosi di hashish. A fine gennaio, invece, una giovane studentessa era stata sorpresa addirittura in una scuola mentre prelevava la droga nel bagno dei maschi per consegnarla al suo compagno di banco.