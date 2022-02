Ragazzina di 16 anni trovata morta in casa dai genitori: disposta l’autopsia Una ragazzina di 16 anni è stata trovata morta in casa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Si ipotizza un gesto estremo: sulla salma dell’adolescente è stata disposta l’autopsia.

A cura di Francesco Loiacono

Tragedia a Costa Volpino, comune in provincia di Bergamo. Una ragazzina di soli 16 anni è stata trovata morta nell'abitazione in cui abitava assieme alla famiglia. Sono stati proprio i genitori, stando a quanto riportato dalla testata "Bresciatoday", a fare la drammatica scoperta. La scorsa domenica, il 6 febbraio, sono tornati a casa e hanno trovato la loro figlia esanime. I genitori hanno subito dato l'allarme, chiamando il 112: quando i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono arrivati, tuttavia, per l'adolescente non c'era ormai più niente da fare.

Nell'abitazione in cui si è verificata la tragedia sono arrivati anche i carabinieri, cui spettano le delicate indagini su quanto avvenuto. Stando a quanto riportato dalla testata locale, l'ipotesi più accreditata è quella di un gesto estremo: la 16enne si sarebbe dunque suicidata per non meglio precisati motivi. Un gesto che ovviamente potrebbe essere la risultante di diversi problemi e avrebbe causato nell'adolescente un disagio che purtroppo l'ha sopraffatta. La ragazzina era piuttosto conosciuta nella zona: non solo a Costa Volpino ma anche in provincia di Brescia, dove frequentava un istituto superiore.

Anche se l'ipotesi del suicidio resta la più plausibile, gli inquirenti vogliono comunque fare la massima chiarezza sul caso in modo da fugare ogni dubbio. Per questo motivo il magistrato di turno ha comunque disposto l'autopsia sul corpo della 16enne. Solo una volta concluso l'esame autoptico la salma dell'adolescente potrà essere restituito alla famiglia per consentire ai parenti di celebrare i funerali della ragazza.