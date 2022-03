Lazzate, guida la moto del padre senza patente e cade: gravissimo un ragazzino di 16 anni Un ragazzino di 16 anni è ricoverato in pericolo di vita a causa di una caduta. L’incidente è avvenuto mentre era in sella alla moto enduro del padre in un campo di Lazzate, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Stava guidando la moto del padre, pur non avendo la patente, quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro una barriera in cemento, cadendo per terra. Adesso un ragazzino di soli 16 anni è ricoverato in fin di vita all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato trasportato con un elicottero. L'incidente, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto nella serata di ieri, sabato 12 marzo, a Lazzate, in provincia di Monza e Brianza. L'adolescente era in sella alla moto da enduro del padre, un mezzo di cilindrata 250 senza targa. Il ragazzo, senza patente, stava provando la moto in un campo in disuso nei pressi dell'Autostrada A36 Pedemontana, in via Fratelli Rosselli.

L'incidente nella serata di ieri: non è ancora chiara la dinamica

Attorno alle 19 l'incidente: il giovane ha perso il controllo della moto per cause da accertare ed è andato a sbattere contro un new jersey in cemento che delimita il cantiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza e i carabinieri della compagnia di Seregno, che hanno iniziato ad ascoltare i testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto gravi: per soccorrerlo è stato richiesto l'intervento di un elicottero che ha trasportato il giovane all'ospedale Niguarda, dove attualmente il ragazzo è ricoverato con prognosi riservata a causa di un grave trauma cranico. L'adolescente, residente a Cermenate, in provincia di Como, è purtroppo in pericolo di vita.