Guidava da 36 anni senza patente: maxi multa per un 54enne della provincia di Bergamo Un uomo di 54 anni è stato fermato dalla polizia locale a Dalmine, nella Bergamasca. Era al volante di un’auto senza assicurazione e si è anche scoperto che non aveva mai conseguito la patente.

A cura di Francesco Loiacono

È stato fermato su una strada provinciale mentre era al volante di un'auto priva di assicurazione e si è scoperto che, nonostante avesse 54 anni, non aveva mai conseguito la patente di guida. A fare la sorprendente scoperta sono stati gli agenti della polizia locale di Dalmine, cittadina della Bergamasca nel cui territorio il 54enne è stato fermato domenica mattina per un controllo di routine. Alla domanda di rito, "patente e libretto", il 54enne, residente a Calusco d'Adda, ha risposto lasciando spiazzati gli agenti.

L'uomo, che era al volante di una Mercedes nera intestata a un cittadino di Mortara, nel Pavese, oltre a dire che non aveva la patente non ha rilasciato altre dichiarazioni agli agenti che lo hanno fermato sulla provinciale Sp525. Stando a quanto riporta il quotidiano locale "L'Eco di Bergamo", dai controlli è emerso che il 54enne non ha né precedenti penali né altre segnalazioni per guida senza patente. Può essere dunque che per 36 anni – calcolando il periodo di tempo dalla maggiore età che serve per prendere la patente – non sia mai incappato in qualche controllo e abbia dunque guidato senza licenza per tutti questi anni. Ma non si può nemmeno escludere che quella di domenica scorsa fosse la prima volta al volante di un'auto.

Per l'automobilista senza patente oltre cinquemila euro di multa

Nel frattempo l'auto, che non era rubata ma regolarmente di proprietà del cittadino mortarese, è stata sequestrata perché dai controlli è risultata priva di assicurazione. Per il proprietario della vettura è scattata una sanzione di 867 euro. Ne dovrà pagare molti di più il 54enne, che ha ricevuto una multa di 5.100 euro per guida senza patente.