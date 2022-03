Picchia un coetaneo e punta un coltello alla gola a un altro ragazzo: denunciato 20enne Un ragazzo di vent’anni è stato denunciato perché ritenuto responsabile di aver colpito al volto con un pugno un coetaneo e aver minacciato con un coltello un altro ragazzo: è accaduto a Cremona fuori da un locale.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di vent'anni è stato denunciato con l'accusa di aver picchiato un coetaneo durante un litigio avvenuto fuori da un locale di Cremona. L'episodio risale al 28 febbraio. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine, che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e ricostruito la dinamica. Il 20enne infatti si era ormai dato alla fuga.

Il 20enne ha minacciato un coetaneo con un coltello

In base a quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo – per motivi ancora da chiarire – ha colpito un coetaneo con un pugno al volto e al contempo ha puntato un coltello alla gola di un altro. Quest'ultimo è stato minacciato di morte. La polizia è riuscita a individuare in pochi giorni il responsabile: soprattutto perché il ragazzo farebbe parte di un gruppo che è costantemente monitorato dalle forze dell'ordine e sarebbe responsabile di diversi danni e aggressioni. Il ragazzo è stato quindi denunciato e deferito e dovrà rispondere dell'accusa di percosse e minacce aggravata.

A Monza scontri tra due gruppi di ragazzi: due feriti

Un episodio simile à avvenuto Monza dove, tra sabato 5 marzo e domenica 6 marzo, due gruppi di ragazzi si sono scontrati in via Bergamo sede di diversi locali notturni. Anche qui i motivi sono ancora da chiarire. Nella rissa, sono rimaste ferite due persone – un minorenne e un ragazzo di 27 anni – e quattro invece sono state denunciate a piede libero. La rissa è esplosa alle 2 del mattino: il padre di un ragazzo minorenne è intervenuto per difendere il figlio e ha puntato contro un giovane una pistola giocattolo che però non aveva il tappo rosso.