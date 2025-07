video suggerito

Taylor Mega denunciata per estorsione dall’ex Simone Belleli: “Un altro uomo che non accetta di essere lasciato” “Chi ha sbagliato pagherà”, scrive oggi Taylor Mega, 32 anni, indagata dalla Procura di Milano per estorsione e diffamazione dopo una denuncia dell’ex fidanzato Simone Belleli. “Dopo aver tentato di manipolare mia sorella chiede indietro un regalo” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Dopo aver tentato di manipolare mia sorella chiede indietro un regalo che mi aveva fatto, e siccome non lo restituisco mi denuncia per estorsione. La classica storia di un uomo che non accetta di essere lasciato e prova in tutti i modi a rovinarti la vita". Lo scrive oggi Taylor Mega, al secolo Elisia Todesco, indagata dalla procura di Milano per estorsione e diffamazione nei confronti dell’ex fidanzato Simone Belleli: per i pm, la donna avrebbe ingaggiato un sedicente malavitoso per convincere il 38enne a non chiederle indietro un paio di orecchini dal valore di circa 50mila euro. "Per fortuna è mia abitudine conservare audio e whatsapp… chi ha sbagliato pagherà", scrive oggi la 32enne. "Grazie per i vostri messaggi di supporto".

La storia Instagram pubblicata oggi dal profilo di Taylor Mega

Le indagini del pm Maurizio Ascione si sono attivate a gennaio, con la denuncia del 38enne, residente a Londra e difeso dall'avvocato Enrico Di Fiorino. Insieme all'influencer, indagata anche per diffamazione dopo la pubblicazione alcune storie sulla sua pagina Instagram da 2,8 milioni di followers in cui definiva l'ex fidanzato un "ladro", un "pazzo" e uno "stalker" nei confronti della sorella, si trova sotto la lente della Procura anche Alessandro Rosica, titolare di una pagina da 2,7 milioni di seguaci che definì l'ex fidanzato della 31enne "un personaggio molto strano, bugiardo e a tratti pauroso".

La posizione della difesa di Taylor Mega è che l'uomo assoldato dalla modella ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi si fosse recato dall'ex fidanzato solo per restituirgli una carta di credito e un paio di occhiali che la donna non voleva più, e che voleva riconsegnargli proprio per chiudere definitivamente la loro relazione. Tutto il contrario di quanto sostenuto dal 38enne nella denuncia presentata a inizio anno: secondo l'ex fidanzato, infatti, l'uomo l'avrebbe costretto a non chiedere la restituzione di un paio di orecchini che lui le aveva regalato, dal valore di circa 50mila euro, sostenendo di appartenere a una famiglia mafiosa calabrese.