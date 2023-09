Va a ritirare l’auto in officina e investe il meccanico: grave un 27enne Un meccanico di 27 anni è stato colpito davanti alla sua officina dall’auto di un cliente. Trasferito al pronto soccorso in codice rosso è stato operato per ridurre la frattura al femore rimediata nell’incidente.

A cura di Fabio Pellaco

Un meccanico di 27 anni è stato travolto il 12 settembre davanti all'autofficina dove lavora, nel Varesotto. A colpirlo è stata la vettura di un cliente che non avrebbe prestato attenzione nel fare manovra. Il giovane è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso del capoluogo dove ha subito un'operazione al femore.

Schiacciato da un'automobile in manovra

Il fatto è accaduto nella mattinata di martedì 12 settembre a Sangiano. Intorno a mezzogiorno, il giovane si trovava all'esterno dell'officina quando è stato colpito da un auto. Un cliente stava effettuando una manovra e non si sarebbe accorto dell'operaio che si trovava lì schiacciandolo con la macchina.

Le condizioni del meccanico sono apparse da subito molto gravi ed è stato allertato il Numero unico di emergenza. In via Europa sono accorsi i volontari del 118 con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa del Medio Verbano. Nell'officina sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Laveno-Mombello che coordinano le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

La corsa al pronto soccorso

I soccorritori hanno stabilizzato il 27enne prestandogli le prime cure sul posto. Dopodiché lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese in codice rosso. Il giovane è stato sottoposto a un intervento per ricomporre la frattura al femore rimediata in seguito all'urto con l'auto.

I medici hanno comunicato che l'operazione è riuscita e le condizioni dell'operaio non sono preoccupanti, pertanto non si trova in pericolo di vita.