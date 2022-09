Va a funghi e precipita sul terreno bagnato: muore un uomo di 50 anni Una gita nei boschi si trasforma in tragedia: bergamasco di 50 anni muore mentre va a cerca di funghi in Trentino.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Doveva essere un sabato di svago per il cinquantenne di Zogno, in provincia di Bergamo, in trasferta in Trentino per seguire una delle sue più grandi passioni: i funghi. E invece ha trovato la morte, a causa del terreno bagnato e scivoloso.

Muore mentre va a funghi

Era partito da Zogno alla volta dei boschi di Castello Tesino, in provincia di Trento, per cercare funghi in compagnia di un amico. Voleva dare sfogo alla sua passione e trascorrere un ultimo sabato d'estate immerso nella natura.

Mentre si aggirava per i boschi alla ricerca dei funghi, però, è precipitato per oltre venti metri ed è morto. Probabilmente la caduta è stata dovuta al terreno bagnato dalla pioggia che è precipitata in Trentino nella ultime ore.

Inutili i soccorsi

L'amico escursionista che stava facendo con lui la passeggiata nei boschi ha subito dato l'allarme non appena si è accorto che le condizioni dell'uomo apparivano piuttosto critiche.

Nonostante la tempestività dei soccorsi che sono arrivati velocemente nella zona impervia, i sanitari accorsi sul posto si sono subito resi conto che per l'uomo non c'era nulla da fare.

Il cinquantenne è infatti deceduto sul posto e i sanitari non hanno potuto fare altro che recuperare la salma, dopo averne certificato il decesso.