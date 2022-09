Esce di casa in cerca di funghi e cade in un dirupo: muore un uomo Un uomo di 67 anni è morto dopo essere precipitato in un dirupo mentre si trovava nei boschi del Lecchese in cerca di funghi.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella mattinata di oggi domenica 18 settembre nei boschi in zona Tremenico, in provincia di Lecco. Un uomo di 67 anni si era avventurato in cerca di funghi quando è scivolato ed è morto precipitando in un dirupo. La chiamata ai soccorsi è stata lanciata poco prima delle 10: gli uomini del soccorso alpino però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Inutili i soccorsi per salvargli la vita

Dalle prime informazioni, ancora però tutte da confermare il 67enne sarebbe scivolato mentre si trovava in una zona impervia. Purtroppo la caduta nel dirupo gli è stata fatale. Sul posto, come riporta Lecco Notizie, si sono precipitati i volontari del Soccorso Alpino di Premana e Dervio mentre da Borgo Valsesia è giunto l’elicottero del 118. Una volta raggiunto l'uomo tutti i tentativi per salvargli la vita sono stati vani.