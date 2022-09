Esce per funghi e scivola in un canale: muore a 51 anni un allenatore di calcio Un uscita nei boschi della Val Brembana si è trasformata in tragedia per Aldo Sciammetta, allenatore della Sarisolese. Era uscito con un amico in cerca di funghi, ma è scivolato in un canale perdendo la vita.

A cura di Fabio Pellaco

Era uscito con un amico per cercare funghi, ma ha perso la vita nei boschi della Val Brembana, nella Bergamasca. È successo ad Aldo Sciammetta, 51 anni, molto conosciuto a Sorisole dove allenava la squadra di calcio della Polisportiva Sorisolese che milita in Seconda Categoria.

Con un amico in cerca di funghi

Sciammetta era uscito di casa nella mattinata di domenica 18 settembre e, insieme a un amico, si era inoltrato nei boschi di Piazzatorre, comune in provincia di Bergamo, in località Santa Lucia. I due si sarebbero poi persi di vista e l'amico avrebbe iniziato a preoccuparsi non vedendolo più e non riuscendo a contattarlo al telefono nonostante i diversi tentativi.

A fare la tragica scoperta, intorno alle 11, è stato un passante, che ha allertato i soccorsi dopo aver notato un uomo disteso a terra nei pressi di un canale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Da Bergamo si era alzato in volo anche l'elisoccorso, ma il trasporto in ospedale non è stato necessario perché il medico di servizio non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

L'uomo è scivolato in un canale

Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) hanno recuperato il corpo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, Sciammetta sarebbe morto sul colpo dopo essere precipitato per diversi metri scivolando nel canale.

Il 51enne lascia la moglie e tre figli. Piccolo imprenditore, gestiva un'impresa di pulizie insieme al fratello e a Sorisole era conosciuto per aver già allenato la squadra della Virtus Oratorio Petosino. Nel pomeriggio di domenica, la Sorisolese avrebbe dovuto scendere in campo per la seconda partita di campionato contro il Casnigo, ma il match è stato annullato per lutto.