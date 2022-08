Va a festeggiare il compleanno con gli amici e poi muore in un incidente: Matteo aveva appena 20 anni Matteo era appena uscito da una discoteca della provincia di Milano dove aveva festeggiato con gli amici il compleanno: subito dopo, è morto in un incidente stradale.

A cura di Ilaria Quattrone

Aveva festeggiato il compleanno con alcuni amici quando, non appena uscito da una discoteca, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale che gli è costato la vita. L'incidente è avvenuto all'alba di ieri, domenica 21 agosto, sulla tangenziale Est di Milano.

Nonostante il tempestivo intervenuto degli operatori sanitari, per Matteo Morcos non c'è stato nulla da fare: è morto non appena arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano.

La dinamica dell'incidente

Sull'incidente sta indagando la polizia stradale. Sulla base delle prime informazioni, l'allarme è stato lanciato alle 4.45. Una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano Matteo e altri amici, ha l'auto ha tamponato una Volkswagen Golf dove a bordo c'erano altri quattro ragazzi.

L'incidente è avvenuto tra l'area di servizio Cascina Gobba e lo svincolo Palmanova. La Fiat si è poi ribaltata ed è finita fuori strada.

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici a bordo di quattro ambulanze, due automediche e una infermieristica. Matteo – che si trovava al lato del guidatore – è stato subito portato in ospedale, ma le ferite riportate erano troppo gravi.

Un ragazzo è in coma

Un altro ragazzo è stato trasferito all'ospedale Niguarda dove è ancora in coma. Altri due giovani sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza e al Fatebenefratelli. Illesi invece i ragazzi che viaggiavano sulla Volkswagen.

Adesso la polizia stradale cercherà di capire cosa sia successo e in particolare se il conducente dell'auto sulla quale viaggiava il ventenne fosse sotto l'effetto di alcol. Matteo viveva a Cinisello Balsamo dove aveva studiato al centro di formazione professionale Fondazione Mazzini.