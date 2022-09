Incidente in galleria, muore bimbo di appena tre anni: stava tornando a casa dall’asilo Aveva appena tre anni, il piccolo che è morto dopo dieci giorni d’agonia: il bimbo era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in una galleria e mentre tornava a casa dal suo primo giorno di asilo.

A cura di Ilaria Quattrone

Francesco aveva solo tre anni ed è morto in un terribile incidente stradale. Il piccolo si trovava in auto con la mamma dopo che, quest'ultima, era andato a prenderlo all'asilo dove aveva trascorso il suo primo giorno. A un certo punto, mentre si trovavano nella galleria Bolladore, in provincia di Sondrio, tra Tirano e Bormio, la sua auto si è schiantata frontalmente con un'altra che si trovava nella corsia opposta.

Il piccolo è morto dopo dieci giorni dall'incidente

La tragedia risale al 5 settembre scorso: dopo dieci giorni, il piccolo – come racconta il giornale locale "La Provincia di Sondrio" – è purtroppo deceduto in ospedale nella giornata di mercoledì 14 settembre. All'epoca dell'incidente, l'impatto era stato violentissimo tanto che l'auto era stata scaraventata contro il muro del tunnel. Sul posto erano intervenuti i medici e i paramedici del 118.

Gli operatori sanitari hanno trasferito il bimbo d'urgenza e con un elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La madre era stata ricoverata all'ospedale di Sondalo: aveva riportato un trauma toracico e dimessa alcuni giorni dopo.

Era stato trovato in arresto cardiaco e subito rianimato

Il piccolo era stato trovato in arresto cardiaco: gli operatori sanitari erano riusciti a rianimarlo e lo avevano portato in codice rosso in ospedale dove entrato subito in coma. Per giorni tutta la comunità di Sondalo, dove i genitori sono molto conosciuti, ha sperato fin all'ultimo in un miracolo.

La Procura del territorio ha voluto disporre l'autopsia. I carabinieri stanno invece indagando per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.