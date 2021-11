Uomo travolto e ucciso da un treno in stazione a Vigevano: inutili i soccorsi Un uomo è stato travolto e ucciso questa mattina mentre si trovava in stazione a Vigevano. Subito è stato lanciato l’allarme ma per lui purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in mattinata a Vigevano, in provincia di Pavia. In stazione in corso Milano un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno verso le 11.43. Subito è stato lanciato l'allarme ma purtroppo sono stati inutili i soccorsi: per la vittima, fino ad ora si sa che si tratta di un uomo ma la sua identità non è ancora nota, non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri

Sul luogo della tragedia sono arrivati sia i sanitari con un'ambulanza e un'automedica, oltre che ai vigili del fuoco e alla forze dell'ordine. I carabinieri sono ora al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto durante la mattinata: resta ancora infatti sconosciuta la dinamica dell'accaduto. Saranno fondamentale per le indagini sia le telecamere presenti in stazione che la testimonianza degli altri pendolari presenti al momento dell'incidente.

Settimana scorsa travolto da un treno un ragazzo di 25 anni

Solo sei giorni fa un ragazzo di 25 anni era stato investito da un treno mentre si trovava a Magenta, nell'hinterland Est di Milano. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate: ad oggi non sono ancora note le sue condizioni di salute, resta ancora ricoverato in ospedale. Resta ancora da chiarire tutta la dinamica dell'incidente. Da una ricostruzione, il ragazzo si trovava in stazione verso le 20 quando è stato investito e ucciso da un treno che sopraggiungeva in quel momento. Subito il personale della stazione e gli altri pendolari hanno fatto scattare i soccorsi: sul posto si sono precipitati i paramedici in ambulanza e un medico con l'automedica, entrambi giunti sul luogo della tragedia in codice rosso. Poi la corsa disperata in ospedale.