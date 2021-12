Uomo travolto e ucciso da un treno a Milano: la tragedia vicino alla stazione di Certosa Un uomo di circa 50 anni è morto questa mattina a Milano, travolto da un treno nei pressi della stazione di Milano Certosa. Inutili i soccorsi: pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

A cura di Francesco Loiacono

Tragedia questa mattina a Milano: un uomo è stato travolto e ucciso da un treno nei pressi della stazione di Milano Certosa. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco dopo le 7 in via Dante Chiasserini. Il 118 ha inviato sul posto un'automedica: i soccorritori non hanno però potuto fare niente per salvare la persona investita, che è morta sul colpo a causa dei traumi riportati. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Della persona investita dal convoglio si conosce al momento l'età, circa 50 anni: si ignorano ancora invece le cause dell'investimento, sulle quali adesso indaga il magistrato di turno.

Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria

L'incidente ha causato inevitabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nel nodo di Milano: inizialmente Rete ferroviaria italiana ha comunicato sul proprio sito che dalle 7 circa il traffico ferroviario era rallentato. Nell'ultimo aggiornamento delle 8 è stato comunicato che i ritardi persistevano, con rallentamenti fino a 15 minuti per gli altri convogli, costretti a seguire percorsi alternatici.

Solo attorno alle 11.05 il traffico ferroviario è tornato regolare, dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti, che hanno nel frattempo concluso i rilievi. Questo il bilancio finale dei disagi: ci sono stati rallentamenti da 20 a 50 minuti per 16 treni Alta Velocità, 6 intercity e 16 convogli regionali. Altri sette treni regionali sono stati limitati nel percorso e due sono stati cancellati.