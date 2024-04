video suggerito

Tancredi Tarantino morto travolto da un treno a Milano: si indaga per istigazione al suicidio La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per istigazione al suicidio in merito alla morte di Tancredi Tarantino. Il 46enne, presidente dell'associazione ReCommon, era morto l'1 aprile travolto da un treno della metropolitana di Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Tancredi Tarantino (foto da ReCommon)

Tancredi Tarantino è morto il giorno di Pasquetta, 1 aprile, travolto da un treno della metropolitana M2 di Milano. Il giornalista originario di Marsala (Trapani) e presidente di ReCommon, un'associazione fondata nel 2012 per lottare "contro gli abusi di potere e il saccheggio dei territori", si sarebbe tolto la vita gettandosi sotto un convoglio intorno alle 15:30, ma la Procura di Milano ha deciso di aprire un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti. La pm Roberta Amadeo, che coordina le indagini, ha avviato ai carabinieri del Nucleo investigativo il compito di raccogliere testimonianze tra parenti, amici e colleghi di Tarantino e di sequestrare le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Tarantino si era laureato in giurisprudenza e, dopo aver conseguito un master in giornalismo, si era trasferito per diverso tempo in America Latina. Il 46enne, poi, ha collaborato con la Ong Mani Tese e nel 2014 è entrato a far parte di ReCommon come campaigner. Dal 2022 era diventato presidente dell'associazione, impegnandosi alla difesa dei diritti umani, a favore della sostenibilità ambientale e contro le politiche di sfruttamento.

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, aveva espresso il proprio cordoglio in merito al decesso di Tarantino. "Si era distinto come una delle personalità più brillanti della nostra città", ha detto il primo cittadino siciliano: "Ricercatore, docente universitario, cooperante internazionale, giornalista d'inchiesta. In questo momento di grande dolore esprimo la mia vicinanza personale e dell’intera comunità marsalese alla moglie, alla figlia, ai genitori, al fratello e a tutti i familiari e amici".

