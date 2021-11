Ragazzo di 25 anni travolto da un treno a Magenta: è in gravissime condizioni Un ragazzo di 25 anni lotta tra la vita e la morte all’ospedale Niguarda dopo che ieri è stato investito da un treno a Magenta, nell’hinterland Est di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 25 anni nella serata di ieri è stato investito da un treno mentre si trovava a Magenta, nell'hinterland Est di Milano. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate: lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda di Milano. Resta ancora da chiarire tutta la dinamica dell'incidente.

Il trasporto in ospedale in codice rosso

Dalle prime informazioni, come riporta Milano Today, il ragazzo si trovava in stazione verso le 20 di ieri sera quando è stato travolto dal treno. Subito il personale della stazione e gli altri pendolari hanno fatto scattare i soccorsi: sul posto si sono precipitati i paramedici in ambulanza e un medico con l'automedica, entrambi giunti sul luogo della tragedia in codice rosso. Il 25enne è stato stabilizzato sul posto e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda dove si trova ancora ricoverato: è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, al lavoro ora per cercare di ricostruire secondo per secondo di quanto accaduto. Non si esclude al momento nessuna pista investigativa: da chiarire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto estremo. Ad indagare sono i carabinieri di Abbiategrasso, mentre in stazione sono intervenuti anche gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Intanto per permettere tutti i rilievi del caso e soprattutto i soccorsi, nella serata è stato rallentato il traffico ferroviario sulla linea Milano-Novara, principalmente nel tratto tra Magenta e Trecate: i treni sono arrivati a destinazione con ritardi da 20 minuti. Verso tarda sera poi la circolazione è tornata alla normalità.