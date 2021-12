Vigevano, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno: bloccata la circolazione tra Milano-Mortara Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno sui binari di Vigevano, in provincia di Pavia. Per il momento non si conoscono le generalità né la dinamica dell’incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Incidente ferroviario a Vigevano, comune in provincia di Pavia. Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno: è successo nel pomeriggio di oggi, martedì 21 dicembre. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine – che hanno svolto i rilievi del caso – e il personale sanitario del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. La circolazione tra Milano e Mortara è stata interrotta per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza.

Non si conoscono le generalità della vittima

L'incidente si è verificato, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, all'altezza del cavalcavia del cimitero. Per il momento non si conosce l'identità della persona coinvolta. Le forze dell'ordine stanno indagando sul caso: non è ancora chiara la dinamica della vicenda. Non si esclude né il gesto estremo né la possibilità che l'uomo sia stato investito mentre attraversava i binari. Nelle prossime ore si cercherà di avere ulteriori dettagli.

Bloccata la circolazione ferroviaria

L'incidente ha bloccato il traffico lungo la linea Milano – Mortara e in particolare il tratto che collega Vigevano con Abbiategrasso, in provincia di Milano. Trenord, l'azienda che si occupa della circolazione ferroviaria regionale, ha quindi istituto un servizio di bus sostituitivi così da evitare ulteriori disagi per i passeggeri. Il servizio resterà attivo fin quando non saranno concluse le operazioni di polizia e sarà consentita la ripresa della circolazione.

Due giorni fa a Cremona 76enne investita e uccisa da un treno

Solo due giorni fa, a Cremona, una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno: secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stata investita mentre attraversava i binari nonostante il passaggio a livello fosse chiuso. La vittima è una 76enne residente a Cremona. Il macchinista si sarebbe trovato di fronte la signora e non sarebbe riuscito a frenare in tempo. Sul caso indaga la polizia ferroviaria.