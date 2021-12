Attraversa i binari col passaggio a livello chiuso: donna travolta e uccisa da un treno a Cremona Una donna di 76 anni è morta in un tragico incidente a Cremona. Avrebbe cercato di attraversare i binari col passaggio a livello chiuso, non accorgendosi dell’arrivo di un treno.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Potrebbe essere stata un'imprudenza, commessa per la fretta di attraversare i binari nonostante un passaggio a livello chiuso, a costare la vita a una donna di 76 anni residente a Cremona, Lalla Saadia Rafaai. È lei la vittima del tragico incidente avvenuto attorno alle 17.30 di ieri nel quartiere di Borgo Loreto, alla periferia del capoluogo di provincia lombardo. Stando a quanto accertato al momento, la 76enne avrebbe cercato di attraversare il passaggio a livello che si trova in via San Bernardo nonostante la sbarra fosse abbassata. Mentre si trovava sui binari è sopraggiunto un treno regionale della linea Treviglio-Cremona, partito da Brescia e che avrebbe dovuto raggiungere Cremona alle 17.30. Il macchinista si è trovato di fronte all'improvviso la signora e non è riuscito a frenare in tempo: l'impatto si è rivelato fatale per la 76enne.

Indagini affidate alla polizia ferroviaria

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica, i cui equipaggi non hanno però potuto fare altro che accertare il decesso della 76enne. In via San Bernardo sono giunti anche gli agenti della Polfer, chiamati a ricostruire quanto accaduto. L'ipotesi più plausibile è che la donna abbia cercato di attraversare i binari nonostante il passaggio a livello chiuso, non accorgendosi dell'arrivo del treno forse a causa anche della nebbia che in questi giorni avvolge buona parte della Lombardia. Alle 17.30, con la visibilità ridotta per via del buio e della nebbia, non si sarebbe accorta del convoglio andando così incontro a una tragica morte.

Per consentire gli accertamenti di rito dell'autorità giudiziaria la circolazione sulla linea Treviglio-Cremona è stata temporaneamente sospesa ed è poi ripresa solo una volta terminati gli adempimenti della polizia ferroviaria.