Rompe la barriera e finisce sui binari: furgone travolto da un treno merci Un furgone è stato travolto da un treno merci a Luino, comune in provincia di Varese. Non si hanno notizie del conducente che sembrerebbe essere fuggito.

A cura di Ilaria Quattrone

Un furgone è stato travolto da un treno merci a Luino, comune in provincia di Varese. L'incidente si è verificato nella notte di oggi, sabato 18 dicembre. Non si hanno notizie del conducente del mezzo che non si trovava a bordo. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Le forze dell'ordine indagano però sulla dinamica dell'incidente e cercheranno di capire cosa possa aver causato la perdita di controllo del furgone.

L'incidente si è verificato intorno alle 2 di notte

L'incidente si è verificato intorno alle 2 di notte. Il treno stava viaggiando lungo la linea ferroviaria Bellinzona – Gallarate quando a un certo punto ha travolto il furgone. Il mezzo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe sfondato le barriere che separano la strada dai binari finendo sulla massicciata in zona via Carnovali. Dopo l'incidente, il personale ferroviario ha chiamato i soccorsi. La linea è stata quindi interrotta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con un fuoristrada e un'autopompa, gli agenti della polizia di stato e i carabinieri.

Il conducente è scappato, circolazione ripresa questa mattina

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo probabilmente ha perso il controllo. È però scappato e, senza di lui e senza telecamere di videosorveglianza nella zona, sarà difficile ottenere ulteriori elementi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e rimosso i rottami. I treni, la cui circolazione è rimasta bloccata per tutta la notte, hanno ripreso a viaggiare stamattina. Le indagini, condotte dagli agenti della polizia ferroviaria e dai carabinieri di Luino, restano aperte.