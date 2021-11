Merate, lavoratore travolto da un furgone nel cortile di un’azienda: è in gravissime condizioni Un uomo di 50 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un furgone impegnato durante una manovra nel cortile di un’azienda.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è stato travolto da un furgone mentre si trovava nel cortile di un'azienda. Il grave incidente sul lavoro è accaduto verso le 10 di oggi lunedì 22 novembre in via Laghetto a Merate, in provincia di Lecco. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto l'uomo, un lavoratore esterno all'azienda di 50 anni, si trovava al centro del cortile quando è stato investito dal furgone di un corriere che stava facendo manovra sul piazzale. Il 50enne si trovava in azienda per dei lavori di manutenzione.

Sul posto medici e vigili del fuoco

Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre e i sanitari arrivati anche a bordo di un elisoccorso decollato da Bergamo. Una volta sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per estrarre il lavoratore da sotto il furgone: solo così i medici e paramedici sono riusciti a soccorrerlo e a stabilizzarlo sul posto prima di trasportarlo d'urgenza in ospedale. Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito gravissime: non ha mai però perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Merate che dovranno ricostruire passo per passo quanto accaduto: resta infatti da capire eventuali responsabilità.

Quattro giorni fa sono morti due lavoratori

Solo lo scorso 18 novembre si sono verificati due incidenti sul lavoro che sono risultati purtroppo fatali a due lavoratori. A distanza di poche ore tra loro: il primo è avvenuto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, il secondo invece a Milano. Nel primo caso è morto un camionista di 50 anni. Nel secondo invece l'operaio, un uomo di 63 anni, è stato trovato in arresto cardio circolatorio ed è morto una volta arrivato in ospedale. In entrambi i luoghi, oltre al personale sanitario, si sono recate le forze dell'ordine e i tecnici delle Agenzie di tutela per la salute.