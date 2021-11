Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia, operaio precipita da un ponteggio: è in fin di vita Ancora un incidente sul lavoro: a Milano un operaio è caduto da un ponteggio ed è stato trovato in arresto cardio circolatorio, lotta tra la vita e la morte.

A cura di Ilaria Quattrone

A distanza di pochissimi minuti in Lombardia si sono verificati due incidenti sul lavoro nella giornata di oggi, giovedì 18 novembre: il primo è avvenuto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, il secondo invece a Milano. Nel primo caso è morto un camionista di 50 anni. Nel secondo invece l'operaio, di cui ancora non si conosce l'età, è stato trovato in arresto cardio circolatorio e lotta tra la vita e la morte. In entrambi i luoghi, oltre al personale sanitario, si sono recate le forze dell'ordine e i tecnici delle Agenzie di tutela per la salute.

L'uomo è stato trovato in arresto cardio circolatorio

Il secondo incidente si è verificato in Piazzale Giuseppe Massari, all'interno di un cantiere. L'allarme è stato lanciato intorno alle 8.58. Sul posto l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato il personale medico a bordo di un'automedica e un'aumbulanza. Da una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un ponteggio alto circa cinque metri. Avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma toracico. Arrivati sul posto, i medici lo hanno trovato in arresto cardio circolatorio. È stato quindi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda con ancora le manovre di rianimazione in corso. L'uomo è quindi in fin di vita.

I rilievi affidati ai carabinieri

Presenti anche i carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica della vicenda: in particolare si cercherà di capire cosa possa aver causato la caduta dal ponteggio. Anche i tecnici di Ats Milano sono intervenuti. Adesso cercheranno di capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza.