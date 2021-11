Incidente sul lavoro, schiacciato dal carico del suo camion: morto un uomo di 50 anni Il 50enne stava scaricando il carico quando è rimasto schiacciato da tre quintali: sul posto i soccorsi che non hanno potuto far altro che costatare il decesso.

A cura di Ilaria Quattrone

Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia. Nella mattinata di oggi, giovedì 18 novembre, a Cesano Maderno – in provincia di Monza e Brianza – un uomo è rimasto schiacciato dal carico del proprio camion. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare: è stato infatti dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

L'uomo è stato trovato in arresto cardio circolatorio

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato attorno alle 8.28. Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. L'uomo è stato trovato in arresto cardio circolatorio. Inoltre avrebbe riportato delle gravissime lesioni. Gli operatori però non hanno potuto far altro che dichiararne la morte. In via Po, all'interno dell'Azienda Eurofed srl, sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso e ricostruito la dinamica della vicenda.

Ieri un altro camionista è morto a causa di un incidente

Anche ieri un altro camionista è morto: questa volta però si è trattato di un incidente stradale. Il camion sul quale viaggiava si è scontrato contro un'auto. Nell'impatto, il tir si è capovolto. Anche in questo caso, l'uomo era già morto quando i medici sono arrivati sul posto. La polizia stradale ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto. L'altro automobilista è stato invece trasferito in codice giallo in ospedale con un leggero trauma alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita.