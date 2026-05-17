Chi era l’ex atleta Samuele Nava, morto a 28 anni in un incidente sull’ex Statale 36 nel Lecchese

Samuele Nava è il 28enne che è morto in un incidente stradale a Valmadrera, nel Lecchese, lungo l’ex Statale 36. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma l’ex atleta è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate.

Samuele Nava

Si chiamava Samuele Nava il giovane di 28 anni che questa notte, domenica 17 maggio, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto a Valmadrera, nel Lecchese, lungo l'ex Statale 36, all'altezza di un distributore. Stando a quanto riferito, dopo una sbandata il giovane motociclista si sarebbe schiantato contro un guardrail.

L'incidente

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto e sulla base delle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza della zona, il giovane viaggiava in sella a una moto quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine – intorno all'1:00 di notte sarebbe caduto rovinosamente a terra in via Como a Valmadrera (Lecco), schiantandosi contro il guardrail a bordo strada.

Scattato l'allarme, sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica del 118 in codice rosso (con la massima urgenza), ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane per il quale non c'era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Sul caso stanno ora indagando le forze dell'ordine.

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Chi era Samuele Nava

Samuele Nava, 28 anni, residente a Eupilio, in provincia di Como, era un ex atleta dell'Atletica Lecco Colombo Costruzioni. In passato Nava ha raccolto risultati di alto profilo in ambito nazionale e internazionale: nel 2013 vinse i 2000 metri in pista, la corsa campestre e la corsa in montagna ai Campionati Italiani di categoria.

Nel 2014 fu, inoltre, bronzo individuale nell'International Youth Cup Under 18 vincendo l'oro a squadre nella corsa in montagna. Due anni più tardi, nel 2016, vestì la maglia azzurra agli Europei Under 20 contribuendo alla conquista dell'argento a squadre dell'Italia. L'Atletica Lecco Colombo Costruzioni e tutta l'atletica lombarda hanno espresso la propria vicinanza e il proprio cordoglio alla famiglia del ragazzo.