Milano, tir si scontra con un’auto e si ribalta: muore un camionista di 67 anni Un uomo di 67 anni è morto dopo che il suo camion si è ribaltato: da una prima ricostruzione di quanto accaduto il tir avrebbe impattato prima contro un’auto.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella notte. Un uomo di 67 anni è morto alla guida del suo camion dopo essere rimasto coinvolto in uno schianto contro un'auto: il mezzo pesante è andato fuori strada e si è ribaltato. È successo nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre lungo la tangenziale Ovest, all'altezza di Quinto Romano. Nulla sono serviti i tempestivi soccorsi per salvare la vita all'uomo.

La dinamica dell'incidente

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'auto avrebbe urtato il tir che, forse per evitare la macchina, ha sbandato andando a finire nel fosso. Nell'uscire fuori strada si è ribaltato. Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'ambulanza e un'automedica ma una volta sul posto medico e paramedici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Il 67enne è morto dopo che il camion si è ribaltato. L'automobilista, un uomo di 45 anni, è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo: dall'impatto con il camion ha riportato un trauma alla schiena ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità sta indagando la polizia stradale.

Altro incidente mortale nello stesso giorno

Non è l'unico purtroppo incidente mortale in poche ore. Poche ore prima un 85enne è morto sull'autostrada A8 Milano-Varese nel tratto tra Cascina Merlata e il bivio con la A4 Milano-Brescia in direzione del capoluogo lombardo. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe sceso dalla sua auto in seguito a un precedente scontro, di lieve entità, con un altro mezzo. Stava posando il triangolo sulla carreggiata quando è stato travolto da una terza vettura. Non è stato sufficiente l'intervento tempestivo dei sanitari per salvare la vita all'uomo.