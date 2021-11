Incidente mortale sull’A8: uomo investito mentre cerca di mettere il triangolo sulla carreggiata Stava posizionando il triangolo sulla carreggiata in seguito a un precedente incidente quando è stato investito da una terza vettura. Muore 85enne sull’autostrada A8 Milano-Varese.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Un 85enne è morto alle 19.30 di oggi, martedì 16 novembre, sull'autostrada A8 Milano-Varese nel tratto tra Cascina Merlata e il bivio con la A4 Milano-Brescia in direzione del capoluogo lombardo. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe sceso dalla sua auto in seguito a un precedente scontro, di lieve entità, con un altro mezzo. Stava posando il triangolo sulla carreggiata quando è stato travolto da una terza vettura.

Soccorse altre quattro persone, tra loro anche un 11enne

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i medici e paramedici intervenuti hanno soccorso altre quattro persone, tutte in codice verde, tra cui anche un bimbo di 11 anni. Sul luogo dell'incidente era presente anche la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Il tratto dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso al traffico. Si sono registrate quindi code in corrispondenza di Cascina Merlata, dove vi era l'uscita obbligatoria.

Altro incidente mortale sulla A4: muore donna di 69 anni

L'incidente di oggi avviene un giorno dopo quello che ha coinvolto una donna di 69 anni, che è morta in un incidente sull’Autostrada A4, nel tratto compreso tra Dalmine e Trezzo sull’Adda. Secondo le prime ricostruzioni la conducente potrebbe aver accusato un malore al volante. L'incidete si è verificato pochi minuti prima delle 11, in direzione Torino. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui un'automedica, l'ambulanza e anche l'elisoccorso. I soccorritori hanno provato a praticare alla donna il massaggio cardiaco, ma l'automobilista era già morta e ne è stato constatato il decesso.