Incidente sull’Autostrada A4 tra Capriate e Trezzo, morta una donna: fino a 5 chilometri di coda Una donna di 69 anni è morta in un incidente sull’Autostrada A4, nel tratto compreso tra Dalmine e Trezzo sull’Adda. Potrebbe aver accusato un malore al volante.

A cura di Francesco Loiacono

L’incidente (Foto: Vigili del fuoco)

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 15 novembre, sull'Autostrada A4 in provincia di Bergamo. Una donna è morta dopo che la sua auto è finita contro la barriera spartitraffico tra le carreggiate. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, si è verificato pochi minuti prima delle 11 nel tratto compreso tra Capriate e Trezzo sull'Adda, in direzione Torino. Dopo l'incidente sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui un'automedica, l'ambulanza e l'elisoccorso. Per la donna, una 69enne di cui al momento non sono state rese note le generalità, non c'è stato però niente da fare: i soccorritori hanno provato a praticarle il massaggio cardiaco, ma l'automobilista era già morta e ne è stato constatato il decesso.

L'automobilista potrebbe aver accusato un malore al volante

Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale. Una delle ipotesi è che la donna possa aver accusato un malore poco prima dell'impatto: per questo motivo avrebbe perso il controllo della vettura che è finita prima contro un guard rail e poi contro i new jersey in cemento che separano le carreggiate.

Lunghe code sull'A4 tra Dalmine e Trezzo

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine per aiutare nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto in cui si è verificato l'incidente. L'episodio ha avuto gravi ripercussioni sul traffico: come riportato da Autostrade per l'Italia, nel tratto compreso tra Dalmine e Trezzo sull'Adda in direzione Torino si sono create code fino a cinque chilometri,