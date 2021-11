Incidente tra camion sull’Autostrada A4 a Milano, i feriti incastrati tra le lamiere: traffico in tilt Cinque feriti e traffico bloccato sull’Autostrada A4 a Milano in direzione Torino per un incidente avvenuto nella mattinata di oggi.

A cura di Francesco Loiacono

Due persone sono rimaste ferite in un incidente tra camion avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 12 novembre, sull'Autostrada A4. L'incidente ha coinvolto cinque mezzi pesanti e anche un'auto e si è verificato nel tratto compreso tra il bivio per la A58 Tangenziale Esterna di Milano e Monza, in direzione Milano. La dinamica dell'incidente non è ancora nota, anche se dovrebbe essersi trattato di un tamponamento. Cinque i feriti, tutti uomini di età compresa tra 30 e 54 anni. Due di loro sono rimasti incastrati tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarli. Sul posto sono presenti anche i soccorritori del 118 con più ambulanze e un elicottero e la polizia stradale. Al momento pare che nessuno dei feriti sia in grave condizioni: finora sono stati tutti soccorsi in codice giallo.

Traffico in tilt: chiuso il tratto di autostrada

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico. Stando a un aggiornamento di Autostrade per l'Italia delle 9.27, infatti, il tratto compreso tra il bivio per la A58 Tangenziale Esterna di Milano e Monza, in direzione di Milano è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso. All'interno del tratto vi sono 5 chilometri di coda. Questa le indicazioni per i viaggiatori: "Chi viaggia in direzione di Milano viene deviato in A58 dalla quale potrà raggiungere la A51, tangenziale Est, proseguire in A52, tangenziale nord, da cui è possibile rientrare in A4 verso Milano all'altezza di Sesto San Giovanni. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la BRE.BE.MI. In direzione di Brescia si segnalano incolonnamenti per curiosi tra Sesto San Giovanni ed il raccordo per la tangenziale est di Milano".