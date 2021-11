Incidente stradale sull’autostrada A4, furgone si scontra con un camion: morto un uomo di 40 anni Un uomo di 40 anni è morto dopo essersi scontrato con il suo furgone contro un camion sull’Autostrada A4: sul posto la polizia stradale per ricostruire la dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Incidente stradale sull'autostrada A4, nel territorio di Milano. Nella mattinata di oggi, lunedì 29 novembre, un uomo di quarant'anni ha perso la vita. In base a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), un furgone si è scontrato contro un camion. Sul posto sono intervenuti sia i medici del 118 che le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica della vicenda.

Il conducente del furgone è morto sul colpo

L'incidente si è verificato intorno alle 9.15 tra Agrate e l'inizio della tangenziale Est di Milano. Il 40enne era a bordo di un furgone quando avrebbe – secondo quanto riportato dal giornale Milano Today – investito il mezzo pesante. Sul posto Areu ha inviato un'ambulanza e due auto mediche in codice rosso. Per il 40enne però non c'è stato nulla da fare: gli operatori hanno potuto solo constatare il decesso. Il camionista di 54 anni che guidava il camion invece ne sarebbe uscito illeso.

I rilievi affidati alla polizia stradale

Presenti anche gli agenti della polizia stradale: i poliziotti hanno svolto tutti i rilievi e ricostruito la dinamica della vicenda. L'incidente ha causato diversi disagi alla circolazione. Quest'ultima è stata ripristinata una volta rimossi i mezzi e terminate tutte le procedure necessarie ad accertare cosa sia successo.

A Ripalta Cremasca morto un uomo di 55 anni

L'incidente ricorda quanto avvenuto alcuni giorni fa quando a Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona, un uomo di 55 anni è morto. La vittima si trovava a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è andato a finire contro un palo. Il 55enne è deceduto sul colpo: inutili i tentativi di rianimarlo.