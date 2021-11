Incidente stradale a Ripalta Cremasca, auto finisce contro un palo: morto un uomo di 55 anni Un uomo di 55 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un palo: è successo in provincia di Cremona. Per lui inutili i tentativi di soccorso.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia a Ripalta Cremasca, comune in provincia di Cremona. Nella giornata di oggi, venerdì 26 novembre, un uomo di 55 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche gli agenti delle forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

L'uomo era già morto quando sono arrivati i soccorsi

Stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i medici del 118 sono arrivati intorno alle 13.39. L'incidente si è verificato in via Roma 22. Gli operatori sono arrivati a bordo di un'automedica e un'ambulanza inviate in codice rosso. Purtroppo non è stato potuto far altro se non costatare il decesso: il 55enne, le cui iniziali sono P.MA. è infatti morto sul colpo.

È finito contro un palo di cemento

Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, sembrerebbe che il 55enne sia finito fuori strada sbattendo contro un palo di cemento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area mentre i carabinieri hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Adesso si cercherà di capire cosa possa aver causato l'impatto: se si sia trattato di un malore o di un errore. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

