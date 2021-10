Incidente stradale sull’Autostrada A1, coinvolto un mezzo pesante: 2 feriti e code da 8 chilometri Incidente stradale sull’autostrada A1 nel tratto che va da Lodi a Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine: per mettere in sicurezza l’area e svolgere tutti i rilievi sono stati quindi registrati gravi disagi alla circolazione. Si sono registrate code da 8 chilometri e due feriti che sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo.

A cura di Ilaria Quattrone

Code chilometriche e due feriti: è questo il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato sull'autostrada A1 nel tratto che va da Lodi a Milano. L'impatto è avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 28 ottobre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine: per mettere in sicurezza l'area e svolgere tutti i rilievi sono stati quindi registrati gravi disagi alla circolazione. Sul profilo Twitter, Autostrade per l'Italia scrive: "Coda da 8 km per incidente tra Lodi e Allacciamento A1/A58 dal chilometro 20. Entrata consigliata verso Milano: Melegnano. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Casalpusterlengo".

Due persone ferite

Non è ancora chiaro come si sia verificato l'incidente. Pare che un mezzo pesante sia rimasto coinvolto. In base a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) sono rimaste ferite due persone, due uomini di 46 e 53 anni. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. Entrambi i feriti sono stati trasferiti in codice giallo in ospedale: uno al Di Circolo di Varese e l'altro all'ospedale di Lodi. Non è ancora chiaro in che condizioni versino, ma non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

I rilievi affidati alla polizia stradale

Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco di Lodi e gli agenti della polizia stradale di Novate. I primi hanno messo in sicurezza l'area e rimosso i veicoli coinvolti: non vi è per il momento nessuna informazione circa il numero di auto e mezzi interessati dall'incidente. Gli agenti invece hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.