Attraversa la strada a Parco Nord Milano e viene travolto da una motocicletta: morto all'arrivo in ospedale Un uomo è stato investito da una moto mentre attraversava la strada lungo via Aldo Moro nel Parco Nord Milano ed è deceduto all'arrivo in ospedale. Anche il motociclista è rimasto ferito, in modo più lieve.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 82enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 aprile, lungo via Aldo Moro, la strada che taglia Parco Nord Milano. L'anziano è stato travolto e sbalzato in aria per diversi metri da un motociclista che viaggiava probabilmente a velocità sostenuta. All'arrivo dei sanitari, le condizioni dell'82enne sono apparse disperate ed è deceduto una volta arrivato al pronto soccorso. Anche l'uomo che si trovava alla guida della moto ha riportato diverse contusioni ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma pare sia avvenuto in una zona in cui non sono presenti telecamere di sorveglianza, lungo il rettilineo che costeggia la vasca di laminazione del Seveso e il cimitero di Bruzzano. Stando a quanto emerso dai primi rilievi, il pedone 82enne, italiano, avrebbe attraversato la strada in un punto lontano dalle strisce pedonali. È probabile che, arrivando a velocità sostenuta, il 48enne non abbia fatto in tempo a evitare l'impatto travolgendo il pedone.

L'impatto è stato violento e ha fatto sbalzare l'82enne per diversi metri. I sanitari del 118 arrivati sul posto lo hanno stabilizzato e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e, una volta arrivat in pronto soccorso, i medici hanno dovuto constatare il decesso.

Anche il motociclista è rimasto ferito, seppur in modo meno grave. Il 48enne, anche lui italiano, è finito a terra riportando diverse contusioni. I soccorsi hanno provveduto a trasportarlo all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. Intanto, gli agenti della polizia locale stanno eseguendo i rilievi e gli accertamenti del caso.