Un’auto gli taglia la strada e lo travolge sulla e-bike: Bruno Petenzi muore dopo un mese e mezzo Bruno Petenzi è morto in ospedale dopo un mese e mezzo di ricovero. Il 56enne era stato travolto da un’auto nella Bergamasca mentre girava con la e-bike. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

È morto dopo un mese e mezzo di ricovero in Terapia intensiva Bruno Petenzi, il 56enne che lo scorso 12 marzo era stato travolto da un'auto che gli ha tagliato la strada mentre viaggiava in sella a una e-bike. Quando i sanitari lo hanno soccorso, all'incrocio tra via XXV Aprile e via Aria Libera di Costa Volpino (in provincia di Bergamo), era privo di sensi e da quel giorno non si è più ripreso. Ora la Procura dovrà valutare l'eventuale responsabilità del 75enne che si trovava alla guida dell'auto, considerando la morte di Petenzi.

Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri della Compagnia di Clusone, che stanno ancora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, erano le 19:30 del 12 marzo quando una Fiat Panda ha travolto la e-bike sulla quale viaggiava Petenzi, fabbro di Branico di Costa Volpino. L'auto, svoltando, avrebbe tagliato la strada al ciclista facendolo sbalzare per diversi metri.

I primi a soccorrere il 56enne sono stati gli altri automobilisti di passaggio e i residenti in zona. All'arrivo dei sanitari, Petenzi era privo di sensi. Lo hanno rianimato e poi, con l'elisoccorso decollato da Como, lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Poliambulanza di Brescia dove è rimasto ricoverato in Terapia intensiva fino al decesso sopraggiunto a un mese e mezzo di distanza.

I primi accertamenti effettuati dai carabinieri hanno verificato la negatività all'alcoltest del 75enne che guidava la Panda, il quale ora dovrà rispondere di omicidio stradale. I due veicoli coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro, mentre il nome dell'automobilista è stato iscritto nel registro degli indagati.