Un'auto la travolge mentre attraversa la strada: Lidia Noris muore dopo 11 giorni di ricovero Lidia Noris è morta a 70 anni dopo 11 giorni di ricovero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donna, che faceva la volontaria per la Cisl, era stata travolta lo scorso 25 marzo a Gazzaniga.

A cura di Enrico Spaccini

Lidia Noris

È morta dopo 11 giorni di ricovero Lidia Noris, la 70enne che lo scorso 25 marzo è stata investita a Gazzaniga (in provincia di Bergamo) mentre attraversava la strada. A investirla è stata una Jeep Compass guidata da un 33enne di Alzano Lombardo. Noris era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La 70enne, però, è deceduta lo scorso venerdì 5 aprile a causa delle lesioni riportate.

L'incidente a pochi passi dalla sede della Cisl di Gazzaniga

Noris era molto conosciuta a Gazzaniga. Dopo aver lavorato per anni come impiegata in ospedale, una volta raggiunta la pensione aveva iniziato a prestare servizio come volontaria dell'accoglienza negli uffici della Cisl locale.

Si stava dirigendo proprio là lo scorso lunedì 25 marzo quando, verso le 14, è stata investita da un'auto. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la 70enne stava attraversando sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Battisti e via Vittorio Veneto. In quel momento, però, stava sopraggiungendo una Jeep Compass diretta verso Bergamo che l'ha travolta.

L'arrivo in ospedale e il decesso dopo 11 giorni

Alla guida dell'auto c'era un 33enne di Alzano Lombardo, disperato quando gli hanno riferito delle condizioni della 70enne. La donna era stata soccorsa dai sanitari di Areu che hanno provveduto a trasportarla in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Lì Noris è arrivata con un grave trauma cranico ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni, però, non sono migliorate con il passare dei giorni e alle 13 di venerdì 5 aprile i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.