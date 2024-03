Incidente stradale a Gazzaniga, donna travolta da un’automobile: è gravissima Una donna di 70 anni è stata travolta da un’automobile a Gazzaniga (Bergamo): è ricoverata in gravissime condizioni. Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi del caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, lunedì 25 marzo, si è verificato un terribile incidente stradale a Gazzaniga, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un'automobile ha travolto infatti una donna di settant'anni. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118. La passante è in gravi condizioni. Presenti anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

La settantenne è ricoverata in gravi condizioni

Sono ancora poche le informazioni sull'accaduto. L'incidente è avvenuto alle 14.15 in via Vittorio Veneto. La settantenne era a piedi quando è stata investita. L'impatto è stato molto violento. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici a bordo di un'ambulanza, un'automedica ed è stato fatto decollare un elicottero. Dopo averle fornito le prime cure, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I rilievi affidati ai carabinieri

Le sue condizioni sono molto gravi, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nessuna notizia, invece, delle condizioni di salute del conducente. Nel frattempo i carabinieri della stazione locale hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: gli elementi serviranno ad accertare eventuali responsabilità. Ovviamente per consentire tutte le operazioni, sono state chiuse le strade interessate. Potrebbero esserci quindi state ripercussioni sul traffico. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso di quanto accaduto.