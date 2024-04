video suggerito

Cade mentre ristruttura un ex albergo: gravissimo un uomo A Pisogne (Bergamo) un uomo di 37 anni lotterebbe tra la vita e la morte perché è caduto da un’impalcatura mentre stava lavorando alla ristrutturazione di un ex albergo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 15 aprile, si è verificato un incidente sul lavoro a Pisogne, un comune si trova nella provincia di Brescia. A rimanere ferito è un uomo di 37 anni che è stato ricoverato in gravissime condizioni. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'infortunio sarebbe avvenuto in Val Palot dove si trova l'ex albergo Stella. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 37enne era a lavoro per una ristrutturazione. A un certo punto è precipitato da un'impalcatura.

Sono stati subito chiamati i soccorritori. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari sono arrivati immediatamente e hanno fornito tutte le cure sul posto. Hanno poi trasferito l'operaio in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sembrerebbe che le sue condizioni siano gravissime: lotterebbe infatti tra la vita e la morte. Sempre sul luogo dell'incidente, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire se siano state rispettate o meno tutte le norme di sicurezza. Trattandosi di un incidente sul lavoro, potrebbero essere intervenuti ance i tecnici dell'agenzia di tutela della salute del territorio.