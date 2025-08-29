milano
Uomo picchia la compagna fuori dal supermercato davanti alla figlia di 2 anni: i clienti chiamano i soccorsi

Una 25enne sarebbe stata picchiata dal compagno fuori da un supermercato a Lipomo (Como) davanti alla figlia di 2 anni. Gli altri clienti hanno chiamato il 112. La posizione dell’uomo è al vaglio dei carabinieri.
A cura di Enrico Spaccini
I carabinieri della Compagnia di Como stanno indagando su una presunta aggressione che sarebbe avvenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 agosto, nel parcheggio di un supermercato di Lipomo. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, una donna di 25 anni sarebbe stata aggredita dal compagno, la cui posizione è per il momento al vaglio delle forze dell'ordine. La 25enne non avrebbe comunque riportato ferite gravi. Con loro c'era anche la figlia di 2 anni.

A chiamare il numero unico per emergenze 112 sono stati alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e i carabinieri. La 25enne e la bambina sono state assistite sul posto dai soccorritori e per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale. La donna avrebbe riportato ferite non gravi e la piccola solo un grande spavento.

I militari, invece, stanno completando i vari accertamenti su quanto accaduto. Al vaglio ci sarebbe la posizione del compagno della 25enne. i tre, residenti in Svizzera, erano arrivati nel pomeriggio al supermercato di Lipomo. Una volta nel parcheggio, tra l'uomo e la donna sarebbe scoppiata una discussione accesa, in breve tempo degenerata in violenza. I testimoni avrebbero raccontato di aver visto l'uomo picchiare la donna, poi riuscita a mettersi in salvo. Del fatto, intanto, è stata informata l'autorità giudiziaria.

