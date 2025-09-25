milano
Uomo di 38 anni trovato morto in un capannone a Colico: “Ucciso con un’arma da fuoco”

Florean Ioan è stato trovato senza vita in un capannone di Colico (Lecco) nella serata del 24 settembre. Il 38enne, che lavorava come elettricista, sarebbe stato ucciso con un’arma da fuoco.
A cura di Enrico Spaccini
Un 38enne è stato trovato senza vita all'interno di un magazzino nella periferia di Colico (in provincia di Lecco) nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre. Stando a quanto emerso durante i primi rilievi dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La vittima è Florean Ioan, elettricista classe 1987 e cittadino rumeno. Il corpo del 38enne sarà sottoposto a esame autoptico.

