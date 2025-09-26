Elettricista di 38 anni ucciso nel suo magazzino a Colico, l’ipotesi del regolamento di conti

Lo scorso 24 settembre Florean Ioan è stato trovato senza vita nel magazzino che aveva affittato per la sua attività a Colico (Lecco). L’elettricista 38enne sarebbe stato ucciso con “un colpo d’arma da fuoco”, probabilmente per un regolamento di conti.

Florean Ioan è stato trovato senza vita all'interno del magazzino di Colico (in provincia di Lecco) che usava come deposito per la sua attività. Il 38enne, infatti, non era solo un elettricista, ma rivendeva anche i prodotti elettrici che comprava dalle aste online o fallimentari. Si era costruito un giro di affari che gli permetteva di vivere da solo, dopo aver ricevuto aiuto per diverso tempo dalla sua famiglia. La modalità con cui è stato ucciso lo scorso mercoledì 24 settembre, ovvero con "verosimiglianza da un colpo d'arma da fuoco" come ha scritto in una nota il procuratore di Lecco Ezio Domenico Basso, farebbe pensare a un regolamento di conti, anche se gli investigatori sono ancora al lavoro per rintracciare il responsabile e individuare il movente.

A dare l'allarme sarebbe stato uno dei fratelli di Ioan, con il quale avrebbe dovuto incontrarsi la sera del 24 settembre. Il 38enne, però, era stato ucciso nel suo magazzino "da un colpo d'arma da fuoco", sembrerebbe almeno con un proiettile esploso da una pistola. Le prime risposte sulle circostanze del decesso arriveranno dall'esame autoptico che è stato disposto dalla Procura e che verrà svolto nelle prossime ore. Nel frattempo, gli specialisti della Scientifica hanno eseguito i rilievi nel magazzino e i carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Lecco hanno acquisito i filmati di diversi sistemi di sorveglianza.

Alcune testimonianze sono state già raccolte. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Provincia Unica, è probabile che ad aprire il cancello d'ingresso all'assassino di Ioan sia stata l'anziana proprietaria del magazzino. Erano all'incirca le 14:30 e l'auto sulla quale viaggiava quell'uomo è stata descritta come "grossa" e "di colore blu, o nero". La donna avrebbe sentito i due litigare, poi solo il silenzio.