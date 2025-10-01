milano
video suggerito
video suggerito

Disposta l’autopsia per Alex Locatelli, l’uomo trovato morto nella propria auto dopo 17 giorni di ricerche

Si chiamava Alex Locatelli l’uomo di 46 anni trovato morto ieri, 30 settembre, nella sua auto a Boltiere: era scomparso lo scorso 14 settembre. Gli inquirenti escluderebbero l’ipotesi dell’omicidio, nei prossimi giorni l’autopsia chiarirà le cause della morte.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Matteo Lefons
0 CONDIVISIONI
Immagine

È morto da solo Alex Locatelli, l'uomo ritrovato nella sua auto a Boltiere, in provincia di Bergamo. Il 46enne era sparito lo scorso 14 settembre, tre giorni dopo il padre aveva denunciato la sua scomparsa, preoccupato anche a causa dell'uso di stupefacenti che faceva Locatelli. Il corpo è stato trovato in stato di decomposizione, con un nugolo di mosche che gli volava attorno. L'ipotesi dell'omicidio sarebbe stata esclusa: l'auto era chiusa dall'interno e non è stato trovato alcun segno di violenza sul corpo dell'uomo.

Dopo la denuncia del padre di Locatelli, che ha fornito ai Carabinieri il numero di telefono del figlio e la targa della sua macchina, sono iniziate le indagini. Solo ieri mattina, martedì 30 settembre, è stata ritrovata l'auto in un parcheggio di duecento metri quadrati. Sono serviti i Vigili del Fuoco per forzare le portiere, che erano chiuse dall'interno. Una volta aperto il bagagliaio la macabra scoperta: il cadavere era in stato avanzato di decomposizione.

La pista dell'omicidio, all'inizio presa in considerazione dagli inquirenti, sarebbe stata scartata. Il fatto che si fosse chiuso da dentro nell'auto fa pensare che arrivare in quel parcheggio sia stata una scelta dello stesso Locatelli. Secondo gli inquirenti sarebbe difficile credere che ci fosse qualcuno con lui poiché la telecamera del parcheggio avrebbe sicuramente filmato la scena di una fuga, mentre la posizione in cui è stato trovato (tra i sedili posteriori reclinati e il bagagliaio) rafforza la tesi di un incidente che non coinvolge nessun'altra persona. Resta da capire se si sia trattato di overdose, di un malore non ben specificato o di suicidio: si aspetta l'autopsia per scoprire le reali cause della morte.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Il Comitato Sì Meazza annuncia ricorso: perché la battaglia su San Siro non è ancora finita
Sì alla vendita di San Siro a Inter e Milan, il Comune approva la delibera: cosa succede adesso
Il presidio dei comitati in piazza della Scala durante la votazione: "Fermatevi"
Come sarà il nuovo stadio San Siro: cosa sappiamo sul nuovo impianto di Milano dopo la vendita a Inter e Milan
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views