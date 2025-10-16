Trovato un cadavere nei boschi vicino a Lecco: indagini in corso

Immagine di repertorio

Nel corso della giornata di oggi, giovedì 16 ottobre, è stato rinvenuto un cadavere nei cosiddetti “boschetti della droga”, una zona nota per l'attività di spaccio, nei pressi di Civate, un comune in provincia di Lecco. Il ritrovamento è avvenuto a ridosso della strada provinciale 583 (ex Statale 36) e della linea ferroviaria, in una zona che, pur non troppo distante dal centro abitato, risulta essere piuttosto isolata. L'identità della vittima rimane ancora sconosciuta, così come le cause che hanno portato al decesso.

Secondo quanto emerso sino a questo momento dalle indagini, affidate alla Squadra Mobile della Questura di Lecco e sotto la direzione della Procura, il corpo sarebbe stato ritrovato in una zona particolarmente impervia e, per questo, si sarebbe reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. In particolare, sarebbero giunti sul posto anche gli specialisti della squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale), il cui intervento è stato fondamentale per recuperare il cadavere.

Una volta recuperato, è stato poi effettuato un sopralluogo approfondito della zona boschiva circostante, per cercare di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. Le forze dell'ordine, al momento, stanno ancora svolgendo tutte le verifiche necessarie per risalire all'identità dell'uomo e per stabilire con certezza le cause del decesso. Stando a quanto appreso, però, non si escluderebbe nessuna ipotesi.