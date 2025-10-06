Trovato un cadavere nei boschi vicino a Como: indagini in corso

È stato rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione in una zona boschiva a cavallo del confine tra i comuni di Como e Blevio. I carabinieri del comando provinciale di Como hanno avviato le indagini per identificare l’uomo e accertare le cause del decesso.

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri, lunedì 6 ottobre, in una zona boschiva a cavallo del confine tra i comuni di Como e Blevio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Como che, al momento, sono al lavoro per identificare l'uomo e accertare le cause del decesso.

Il ritrovamento del cadavere

Come riportato da La Provincia di Como, i fatti risalirebbero a ieri pomeriggio quando, intorno alle 13:30, alcuni operatori del Soccorso alpino che stavano perlustrando i boschi in cerca di un'anziana dispersa a Faggeto Lario, frazione Molina, la sera di venerdì 3 ottobre, avrebbero notato alcuni resti umani in una zona boschiva sopra via Torno al confine tra i territori comunali di Blevio e Como.

Dopo aver lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Como per effettuare tutti gli accertamenti necessari a identificare l'uomo, la cui identità rimane al momento sconosciuta, accertare l'effettiva dinamica della morte e quindi le cause del decesso. Visto l'avanzato stato di decomposizione del corpo, l'ipotesi avanzata dagli inquirenti è che il decesso possa risalire a diversi giorni, se non settimane, prima del ritrovamento.

Articolo in aggiornamento