Ancora nessuna notizia sull’identità del corpo ritrovato nei boschi della provincia di Lecco: indagini in corso

Un cadavere è stato trovato in un bosco a Civate, comune che si trova in provincia di Lecco. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile di Lecco, che stanno cercando di risalire all’identità della persona e alle cause della morte.

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, giovedì 16 ottobre 2025, è stato trovato un cadavere nell'area boschiva che si trova a Civate, un comune della provincia di Lecco. Lì vicino c'è la stazione ferroviaria e qualcuno ha notato la presenza del corpo, che è stato rinvenuto tra lo scalo e un noleggio furgoni che si affaccia sulla strada statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate, e chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della Questura di Lecco e i vigili del fuoco: i pompieri hanno dovuto infatti recuperare il corpo perché si trovava in una zona particolarmente impervia. Erano presenti anche gli operatori sanitari del 118. Un medico infatti ha dovuto accertare il decesso, che non è chiaro quando sia avvenuto. Per il momento, non si ha alcuna informazione sull'identità. Nemmeno se sia un uomo o una donna o mediamente che età possa avere. Gli investigatori, coordinati dai magistrati della Procura di Lecco, stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari a identificare il corpo e capire anche cosa possa averne provocato la morte.

L'area è particolarmente conosciuta per essere utilizzata per bivacchi e spacciatori. Per il momento non è stato diffusa alcuna notizia certa sulla causa della morte. Soprattutto se il decesso sia avvenuto per cause naturali o per responsabilità terze. Nelle prossime ore, si potrebbero avere informazioni su quanto accaduto.