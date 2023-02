Una ragazza di vent’anni è stata investita da un tram a Milano: è grave Una ragazza di vent’anni è stata investita da un tram in via Torino: è grave.

A cura di Ilaria Quattrone

Una ragazza di vent'anni è stata investita da un tram in via Torino a Milano: l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 febbraio. La ventenne è stata trasferita d'urgenza in ospedale: le sue condizioni sono gravissime. Sulla dinamica ci sono ancora poche informazioni.

Avrebbe riportato un grave trauma alla testa

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'auto medica intorno alle 13.37. Gli operatori sanitari, dopo averle fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferirla in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera avrebbe riportato un importante trauma alla testa.

Le indagini sono state affidate alla polizia locale

Non è stata ancora diffusa la sua identità né tantomeno se sia in pericolo di vita o meno. Dal portale di Areu, sembrerebbe esserci tra i feriti anche una donna di 44 anni. Un'ambulanza ha fatto rientro all'ospedale Fatebenefratelli in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano: non è stato necessario estrarre la ventenne dalle rotaie. Le indagini saranno svolte dagli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stato necessario bloccare temporaneamente il traffico.

A due passi dal Duomo di Milano, via Torino è tra le strade più trafficate e affollate del capoluogo meneghino e in particolare modo nel weekend.