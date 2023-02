Ragazza di venti anni muore investita dal tram: assolto il macchinista Una ragazza di vent’anni, tre anni fa, è stata investita da un tram a Milano: per la sua morte è stato indagato il conducente, che oggi è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo.

A cura di Ilaria Quattrone

Il macchinista del'Azienda trasporti milanesi che, tre anni fa, aveva investito e ucciso a Milano una turista di vent'anni è stato assolto dall'accusa di omicidio colposo. Per la giudice del Tribunale del capoluogo meneghino, Orsola De Cristofaro, il fatto non costituisce reato.

Sul caso, la pubblico ministero Ilaria Perinu aveva già chiesto l'archiviazione per due volte, ma il giudice per le indagini preliminari di Milano, Guido Salvini, aveva chiesto che venissero svolte ulteriori indagini. Il giudice, in linea con gli avvocati dei familiari della ragazza, aveva chiesto l'imputazione coatta e cioè aveva disposto che la Procura chiedesse il rinvio al giudizio per gli indagati.

La dinamica dell'incidente

Cos'è successo quel terribile giorno? La sera del 10 febbraio 2020, la turista coreana ventenne si trovava in piazzale Oberdan quando un tram della linea 9 l'ha investita. Dalle ricostruzioni è emerso che, la ragazza sarebbe inciampata e caduta sulle rotaie in un punto definito "Sirenetto", si tratterebbe di un punto cieco.

Leggi anche Investita in bicicletta da un tir in piazzale Loreto a Milano: muore donna di 38 anni

La giudice ha assolto l'uomo perché ha accolto la ricostruzione fornita dagli avvocati difensori Lodovico Mangiarotti e Daniele Cislaghi: l'autista prima di ripartire avrebbe controllando, attraverso gli specchietti, la chiusura delle porte. In quello stesso momento la ragazza, Kim Jung Eun, che era residente in Inghilterra, avrebbe attraversato i binari e sarebbe poi caduta a terra davanti al tram senza che potesse essere vista dal conducente. Da lì, l'incidente e la morte della ragazza.

Per la giudice il conducente non sarebbe quindi responsabile di quella tragedia.