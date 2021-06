in foto: Temporali a Milano (Fonte: Fanpage.it)

Disagi in alcune zone della città di Milano: nella serata di oggi, lunedì 28 giugno, un forte temporale si è abbattuto nel capoluogo meneghino. Forti piogge hanno interessato la zona nord-ovest della città, esaurendosi poi in pochi minuti. Quello di questa sera è uno dei primi temporali estivi, che si è scatenato dopo giorni di forte caldo e ondate di calore. Oltre che a Milano, anche in Brianza sono stati segnalati rovesci.

L'allerta meteo gialla in alcuni territori della Lombardia

La Protezione civile di Regione Lombardia ha infatti diramato un'allerta meteo gialla per alcuni territori lombardi. In particolare per la zona della Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali e Orobie Bergamasche. Per la città di Milano non è stata diramato nessuna allerta per temporali, ma nonostante queste le piogge hanno raggiunto diverse parti della città e soprattutto della provincia. Possibili allagamenti potrebbero aver interessato alcune abitazioni.

Le previsioni meteo di venerdì 29 giugno a Milano e in Lombardia

Intanto per la giornata di domani venerdì 29 giugno si avrà cielo sereno in gran parte della Lombardia e proseguirà l'ondata di caldo e afa che sta interessando la Regione nelle ultime settimane. Secondo il bollettino meteo diramato da Arpa Lombardia, potrebbero essere previste temperature fino ai 36 gradi centigradi. Non scenderà nemmeno l'umidità e proprio questo fattore contribuisce al formarsi di temporali estivi come quello registratosi questa sera. L'attenzione è quindi molto alta.